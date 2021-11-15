الفلبين تستأنف الدراسة بالحضور الشخصي بعد نحو عامين من توقفها

المصدر: د ب ا

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عاد الآلاف من الأطفال إلى المدارس في الفلبين اليوم الإثنين بعد نحو عامين من غلقها جراء جائحة كوفيد-19، في إطار برنامج تجريبي للفصول المباشرة.

وفتحت ما إجماليه مئة مدرسة حكومية فصولها أمام الطلاب للمرة الأولى منذ مارس 2020 عندما فرضت البلاد إغلاقات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال روجر ماسابول، مدير قسم التخطيط بوزارة التعليم، إن 19 مدرسة خاصة على الأقل سوف تبدأ فصولا بحضور شخصي محدود الأسبوع المقبل.

وقال "نحن متحمسون لعودة الأطفال إلى المدارس ولكن في نفس الوقت هناك بعض القلق.. ونحن متفائلون أنه باستطاعتنا فتح كل المدارس في نهاية المطاف ".

وأضاف أن الوزارة خفضت حجم الفصول بواقع النصف في كل المستويات لضمان مراعاة التباعد الاجتماعي في حين تم وضع أماكن غسل الأيدي في أجزاء مختلفة بالمدارس.

وتابع "كل المدارس المشاركة في البرنامج التجريبي لديها عيادة عاملة وممرضة ومنطقة عزل".

وجرى أيضا خفض ساعات المدارس إلى ما بين ثلاث وأربع ساعات في اليوم، بحسب ما سابول.

وقال "لقد قللنا عدد الساعات في المدارس حتى لا يضطر الأطفال للأكل في المدرسة.. نريد تجنب المواقف التي سوف يضطر فيها الأطفال لخلع الكمامة".

أجريت الفصول على مدار الـ19 شهرا الماضية بطريقة غير مباشرة أي عبر الإنترنت. وجرى إعطاء الطلاب مواد مطبوعة أيضا بينما جرى بث بعض الدروس على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الفلبين حتى اليوم الإثنين 81ر2 مليون إصابة بالإضافة لوفاة 45 ألفا و709 أشخاص.

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