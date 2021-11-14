محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، في قصر الشاطئ، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي، متمنياً له زيارة موفقة للدولة.. فيما نقل الوزير الضيف تحيات رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والرقي.

وحمَّله سموه تحياته إلى رئيس وزراء الهند، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والنماء والاستقرار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وسبل تطويرها وتنمية آفاقها بما يعزز مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين.

وتبادل سموه ووزير الشؤون الخارجية الهندي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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