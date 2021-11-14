«ريثيون تكنولوجيز» تحشد قدراتها لدعم التنمية المستدامة في قطاع الطيران

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم شركة «ريثيون تكنولوجيز»، المزود الرائد عالمياً لأنظمة الطيران والدفاع، طرح حلولها المبتكرة للمساعدة في حفز نمو الرحلات الجوية التجارية خلال فترة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، إلى جانب دراسة وتطوير منصات وأنظمة تهدف إلى الحد من البصمة الكربونية لعملائها في قطاعي الطيران والدفاع، فضلاً عن مجموعة واسعة من الإمكانات التجارية والدفاعية، وذلك في إطار مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021.

وتنطلق فعاليات معرض دبي للطيران 2021 خلال الفترة من 14 – 18 نوفمبر في مطار آل مكتوم الدولي، وستكون هذه الدورة الأولى التي يجري تنظيمها بعد إنشاء شركة «ريثيون تكنولوجيز» في أبريل 2020، عقب الاندماج بين شركة «ريثيون» و«يونايتد تكنولوجيز كروبوريشن».

وينضوي تحت مظلة «ريثيون تكنولوجيز» اليوم 4 شركات هي: «كولينز ايروسبيس سيستمز»، و«برات آند ويتني»، و«ريثيون إنتليجنس آند سبيس»، و«ريثيون ميسلز آند ديفينس».

وقال آلان ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون الإمارات»: «بات بوسع شركتنا الموحدة اليوم توفير تقنيات وإمكانات تدعم عملاءنا بشكل غير مسبوق. ونتطلع إلى تسليط الضوء على الإمكانات الدفاعية الضرورية مثل رادار الإنذار المبكر، وحلول مواجهة الخطر المتنامي لأنظمة الطائرات من دون طيار؛ وGhostEye™، رادار الدفاع الجوي والصاروخي ذي المستوى الأدنى الذي يتم تحديثه لصالح الجيش الأمريكي».

وسيكون الدور الذي تضطلع به «ريثيون تكنولوجيز» لإعادة تعريف رحلة الراكب في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد 19» من أهم المواضيع المطروحة في أجندة المعرض لهذا العام. وسيتواجد عدد من الخبراء خلال المعرض للحديث عن الحلول التي توفرها الشركة، مثل أكشاك المطارات اللاتلامسية، وأنظمة معالجة معاملات الركاب باستخدام المقاييس البيومترية.

ومن جانبها قالت أمل عثمان، العضو المنتدب لوحدة العملاء وإدارة الحسابات لدى شركة «كولينز أيروسبيس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تمثل دورة هذا العام من معرض دبي للطيران علامة فارقة في سياق تعافي قطاع الطيران من تبعات الجائحة، ونفخر في «ريثيون تكنولوجيز» بقدرتنا على المساهمة في منصات وأنظمة تدعم جهود إعادة بناء القطاع».

وفي ظل تنامي اهتمام العملاء بالاستدامة، تنوي «كولينز أيروسبيس» استعراض جهودها في دراسة وتطوير أنظمة طائرات أخف وزناً وأكثر كفاءة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، في حين ستشارك شركة «برات آند ويتني» خططها لمواصلة تعزيز كفاءة التوربينات الغازية. كما ستسلط الشركة الضوء أيضاً على مجموعة الحلول منخفضة الكربون التي تطورها لتلبية احتياجات القطاعين العسكري والمدني على حدٍ سواء، مثل حلول الدفع الكهربائية والهجينة، والرادارات عديمة الانبعاثات الكربونية، والعديد من أنظمة الدفاع الفعّالة لناحية استهلاك الوقود.

وأضافت عثمان: «يؤكد نطاق ومستوى تنظيم دورة هذا العام على المرونة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وعزم قطاع الطيران في المنطقة على تحقيق العودة إلى مزاولة نشاطه بشكل أقوى وأكثر استدامة من أي وقت مضى. وبصفتنا شريكاً طويل الأمد لدولة الإمارات، نلتزم بدعم جهود التعافي وبمواصلة استثمارنا في مواهب وإمكانات الدولة عبر قطاعات الفضاء والطيران والدفاع. ويعكس ذلك التزامنا الأوسع بالتنويع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عبر دعمنا لتطوير قطاعات الدفاع والطيران المحلية».

ومن بين حلول الدفاع الأخرى التي تخطط «ريثيون تكنولوجيز» لاستعراضها في إطار الحدث، ستقدم الشركة إمكاناتها في مجالات حلول الليزر عالية الطاقة، وأنظمة التصدي للطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة، وأجهزة الاتصال والملاحة الآمنة، وأنظمة القيادة والتحكم، وإلكترونيات الطيران المتكاملة.

كما سيجري التركيز على ريادة الشركة في مجال ساحات المعركة متعددة النطاقات، بفضل قدرتها الفائقة على ربط المنصات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية والفضائية التي تنطوي على أهمية بالغة أثناء تأدية المهام.

ويستقطب معرض دبي للطيران 2021، الذي يقام تحت شعار «مستقبل الفضاء»، ما يزيد على 1.200 عارض وممثل من 148 دولة و20 جناحاً وطنياً.

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