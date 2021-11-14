جونسون: اتفاق قمة كوب-26 للمناخ خطوة كبيرة إلى الأمام

المصدر: ا ف ب

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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه في قمّة كوب-26 للمناخ بأنّه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، لكنّه حذّر من أنّ هناك عملا "كثيرا يتوجّب فعله".

وقال جونسون بعد قمّة غلاسكو "لا يزال هناك عمل كبير هائل يتوجّب فعله في السنوات المقبلة".

وأضاف "لكنّ اتّفاق اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام. وما يهمّ هو أنّ لدينا الاتّفاق الدولي الأوّل على الإطلاق لخفض استخدام الفحم، وخريطة طريق للحدّ من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئويّة".

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