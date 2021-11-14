وزيرة البيئة الألمانية تشيد بقمة المناخ وتصفها بأنها "لحظة تاريخية"

المصدر: د ب ا

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أشادت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه بقرارات مؤتمر المناخ العالمي في اسكتلندا ووصفتها بأنها "تاريخية".

وقالت شولتسه وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء السبت "إن شيئا ما يغير العالم حقا" قد نجح في جلاسكو.

وأضافت شولتسه قائلة: "من الواضح الآن في جميع أنحاء العالم أنه سيكون هناك تخلص من استخدام الفحم، وأنه سيكون هناك إنهاء لدعم الوقود الأحفوري".

أضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق الآن بالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة ضخ المياه في المستنقعات لتجديدها وتجديد الغابات.

كان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ دعا في وقت سابق دول العالم للمرة الأولى إلى الشروع في التخلص التدريجي من الفحم، كما دعا الإعلان الذي تمت الموافقة عليه يوم السبت بعنوان "ميثاق جلاسكو للمناخ" من قبل حوالي 200 دولة إلى إلغاء الدعم "غير الفعال" للنفط والغاز والفحم.

ومع ذلك تم إضعاف الصياغة النهائية في اللحظة الأخيرة تحت ضغط من الصين والهند.

وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، عن خيبة أمله الشديدة حيال ذلك، لكنه أشاد أيضا بمطلب التخلص التدريجي من الفحم باعتباره "خطوة تاريخية".

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