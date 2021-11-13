بريطانيا.. نحو فرض إلزامية اللقاح على موظفي الصحة

المصدر: لندن - عمر يوسف

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدو أن حرية البريطانيين في تلقي اللقاح من عدمه، تشهد ضغوطاً كبيرة، إذ تسعى الحكومة البريطانية لتطعيم موظفي وزارة الصحة بشكل إلزامي، وسط تسريبات بأن يكون أبريل المقبل آخر موعد لحصول موظفي الخطوط الأمامية على جرعتي اللقاح. ويأتي القرار المنتظر للحكومة البريطانية المتوقع إعلانه قريباً، بعد مشاورات بدأت في سبتمبر، عندما أعلن وزير الصحة، ساجد جاويد، أنه يميل إلى فرض تطعيم إلزامي على موظفي وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه لا يفضل الاستغناء عن موظفي الصحة، في رسالة لما ينتظر رافضي تلقي اللقاح.

وفيما أعلنت ويلز أنها لن تفرض إلزامية التطعيم على موظفي الصحة لديها، لم تحسم بعد كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية موقفهما.

وتفاعلت قضية إلزامية التطعيم مرة أخرى بعد الكشف عن وفاة 11688 شخصاً بعد إصابتهم بفيروس كورونا خلال تواجدهم في المستشفيات بسبب أمراض أخرى، وهي أرقام وصفتها جمعية الحماية الطبية في بريطانيا بالفضيحة الكبرى، فيما قال جيريمي هانت، رئيس حزب المحافظين في لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، إنّ هذه الأرقام صادمة وتعزّز قضية فرض التطعيم الإلزامي لطواقم الصحة، بينما دعت منظمات حقوقية وطبية لعدم تحويل هؤلاء الموظفين لكبش فداء أو تشويه سمعتهم وتحميلهم مسؤولية الوفيات في المستشفيات بفيروس كورونا.

ووسط هذا التباين في المواقف حول إلزامية التطعيم، قال د. أحمد المشتت، الطبيب الجراح في المستشفى الملكي البريطاني لـ «البيان»، إنّ على موظفي الخطوط الأمامية في وزارة الصحة أخذ اللقاح كواجب مهني تجاه المرضى، داعياً إلى التحدث معهم لإقناعهم أخذ اللقاح، ولكن بشرط وجود سقف زمني للحوار معهم، لأن الوباء لا ينتظر وهناك تزايد في أعداد الإصابات، ومن المتوقع أن يشهد هذا الشتاء انتشار كبير للفيروس، على حد قوله.

وأضاف المشتت، أن خطوة إلزامية التطعيم أثبتت نجاحها مع العاملين في دور الرعاية، حيث تقلص عدد الممتنعين عن تلقي اللقاح من 88 ألفاً إلى 32 ألف شخص، وذلك قبل أسبوع من نهاية الموعد المخصص لهم لتلقي اللقاح، معتبراً أنّ من يثيرون الجدل حول قانونية هذه الخطوة وانتهاكها لحقوق الإنسان يسعون لإلهاء المجتمع عن المشكلة الأساسية وهي مواجهة الفيروس. ووفق الأرقام والبيانات، فإن ما بين 80 ألف إلى 100 ألف موظف صحة في إنجلترا من أصل مليون و45 ألف موظف لم يتلقوا اللقاحات، ويتوقع أن يتراجع هذا الرقم بشكل كبير إذا ما فرضت الحكومة إلزامية التطعيم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز