العالم في صور

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انتشار عسكري واسع في بغداد بعد محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي | رويترز

ناشط بيئي يرفع لافتة في غلاسكو يدعو فيها لوقف الانتهاكات بحق المناخ | إي.بي.إيه

طفلة حافية القدمين تحمل الخشب لمواجهة البرد الشديد في إسلام أباد | أ.ب

مهاجرون بمنطقة ناريوكا البولندية على الحدود مع بيلاروسيا في أجواء باردة وسط توتر بين البلدين | رويترز

تونسيون يتظاهرون في مدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس بعد تصاعد أزمة النفايات | أ.ف.ب

شقيقتان تلتقيان في تكساس لأول مرة منذ مارس 2020 بعد أن أعادت الولايات المتحدة فتح حدودها المغلقة جراء «كورونا»| رويترز

طالبان خلال عرض عسكري في مدينة قندهار الأفغانية | إي.بي.إيه

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