برلمان لاتفيا يحظر مشاركة النواب غير الملقحين في جلساته

المصدر: د ب ا

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قرر برلمان لاتفيا عدم السماح للنواب غير الملقحين ضد فيروس كورونا بالمشاركة في جلساته.

وأصدر البرلمان في ريجا قرارا بأن على أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المدن والبلديات في الدولة أن يقدموا شهادة كورونا بحلول 15 نوفمبر.

وتثبت هذه الشهادة أن الشخص قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا أو أنه تعافى من الإصابة.

وتستخدم الشهادة المعتمدة الجمعة والصالحة حتى أول يوليو 2022 في جميع الاجتماعات المنعقدة وجها لوجه وكذلك الاجتماعات الرقمية.

كما تنص الشهادة على تعليق مدفوعات النظام الغذائي للنواب غير القادرين على العمل في البرلمان.

ووفقا لتقرير صادر عن إذاعة لاتفيا فإن 91 من أصل 100 عضو في البرلمان الوطني و696 من بين 758 عضوا في المجالس البلدية لديهم شهادة كورونا.

وصوت 62 نائبا لصالح القانون، وصوت 7 ضده وامتنع عضوان عن التصويت.

وتكافح لاتفيا حاليا موجة كورونا الأخيرة، التي ضربت دولة البلطيق الأوروبية بشدة، مع فرض إغلاق حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

تم تطعيم 58 % من سكان لاتفيا البالغ عددهم 9ر1 مليون نسمة بشكل كامل.

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