ابنة دوتيرتي تقترب من الترشح للرئاسة الفلبينية

المصدر: د ب ا

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استقالت ابنة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الخميس من رئاسة حزب إقليمي سياسي قامت بتأسيسه، مما يمهد الطريق أمامها للانضمام لحزب وطني لتكون مرشحته للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وقد استقالت سارة دوتيرتي كاربيو، عمدة مدينة دافاو بجنوب البلاد، من رئاسة حزب هوجبونج نج باجباباجو، بعد يوم من سحبها استقالتها للسعي لإعادة انتخابها كعمدة للمدينة.

وقالت في خطاب مكتوب للحزب " ببالغ الحزن أقدم استقالتي من حزبنا ". وأضافت" دعمي سيكون معكم دائما، وسوف أكون ممتنة دائما لكل ما تعلمته منكم".

ودفع هذا التطور لتكهنات أن دوتيرتي كاربيو تستعد للانضمام لحزب سياسي وطني، لتصبح مرشحته للرئاسة في الانتخابات المقررة في التاسع من مايو 2022.

وتتصدر دوتيرتي كاربيو /43 عاما/ استطلاعات الرأي لمرشحي الرئاسة، كما لم تتوقف الجماعات الخاصة من مطالبتها بالترشح حتى بعدما قالت إنها كانت تريد الترشح لفترة رئاسة ثالثة كعمدة لمدينة دافاو.

وفي عام 2022، من المقرر أن تصوت الفلبين في الانتخابات لاختيار رئيس جديد، ونائب للرئيس، ونصف أعضاء مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى المسؤولين الإقليميين ومسؤولي البلديات.

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