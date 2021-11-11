تكليف وزيرة مالية السويد بتشكيل حكومة جديدة

المصدر: د ب ا

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كلف رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين، وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون، اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، لتقترب خطوة أخرى من أن تصبح أول امرأة تتولى المنصب في السويد.

وقال نورلين في مؤتمر صحفي اليوم إنه أصدر تعليمات للحزب الاشتراكي الديمقراطي باستكشاف الظروف التي تسمح بتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بدعم كاف في البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، التقى نورلين رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان حيث ناقش معهم جميع الخيارات المطروحة.

وطلب نورلين من أندرسون أن توافيه بنتائج محادثاتها الاستكشافية بحلول صباح يوم الثلاثاء المقبل، على أقرب تقدير. وحال اقتراح اسم أندرسون رئيسة لحكومة جديدة، من الممكن إجراء تصويت على ترشيحها يوم 18 نوفمبر.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته، سيتفان لوفين، أعلن استقالته أمس الأربعاء بعد سبع سنوات في المنصب، وهي خطوة كانت متوقعة، بعدما أعلن في أغسطس الماضي أنه سيتنحى أولا عن رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولاحقا عن رئاسة الحكومة. وتم انتخاب أندرسون رئيسة للحزب الأسبوع الماضي.

وتهدف خطة لوفين إلى أن تستقر خليفته التي اختارها في المنصب البارز في مجال السياسة السويدية قبل الانتخابات المقررة في شهر سبتمبر من عام 2022.

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