الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها تقدم استقالتها رسمياً

المصدر: ا ف ب

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أعلن رئيس وزراء تشيكيا المنتهية ولايته أندريه بابيس الخميس أنه سلم الرئيس الاستقالة الرسمية لحكومته الشعبوية إثر الهزيمة الانتخابية.

والثلاثاء، كلف الرئيس التشيكي ميلوس زيمان رسميا زعيم تحالف "معا" (يمين الوسط) بيتر فيالا تشكيل حكومة جديدة.

وقال بابيس "هذا الصباح، قدمت حكومتنا استقالتها (...) وبعثت الى الرئيس برسالة أبلغه فيها" بالاستقالة.

وتصبح الاستقالة نافذة بعد أن يقبلها زيمان الذي لا يزال في المستشفى لمعاناته مشاكل في الكبد.

وتحالف "معا" الذي يقوده حزب بيتر فيالا شكل ائتلافا مع تحالف آخر يضم حزبين أحدهما حزب "بيرات"، وله غالبية 108 مقاعد من أصل 200 في مجلس النواب الجديد.

ووقع فيالا رسميا الاثنين الاتفاق في شأن الائتلاف بهدف تحديد الأولويات وتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وتواجه جمهورية تشيكيا، العضو في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي، والتي يبلغ عدد سكانها 10,7 ملايين نسمة، موجة جديدة من وباء كوفيد-19 إضافة الى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

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