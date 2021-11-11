ارتفاع ضحايا انفجار صهريج الوقود في سيراليون إلى 131 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة القتلى في انفجار صهريج الوقود في المنطقة الصناعية في فريتاون عاصمة سيراليون في غرب إفريقيا إلى 131 شخصًا، بحسب أرقام جديدة نُشرت أمس الأربعاء.

وقالت مسؤولة التواصل في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لامارانا باه لوكالة فرانس برس "ارتفعت حصيلة القتلى إلى 131 ولا يزال 63 شخصًا في المستشفى".

وأعلنت رئاسة سيراليون من جهتها عن مراسم بعد الظهر بعد انتهاء ثلاثة أيام من الحداد الوطني الذي أعلنه رئيس الدولة يوليوس مادا بيو الأحد.

وأفاد شهود عيان أن الصهريج انفجر الجمعة في محطة وقود بعدما اصطدم بشاحنة كبيرة أخرى. وامتدت النيران بعدها إلى الحيّ المجاور.

وأوضح المتطوع جوسو جاكا يورما الذي كان في المكان لوكالة فرانس برس أن غالبية الضحايا كانوا باعة متجولين وسائقي دراجات نارية حاصرتهم النيران فيما كانوا يحاولون جمع وقود تسرّب من الصهريج.

وسيراليون (7,5 مليون نسمة) مستعمرة بريطانية سابقة وإحدى الدول الأشدّ فقراً في العالم رغم أن أرضها غنية بالألماس.

وانهار اقتصادها الذي ينهشه الفساد، بسبب حرب أهلية (1991-2002) أسفرت عن نحو 120 ألف قتيل. ولا يزال ضعيفًا بعد تفشي وباء إيبولا على نطاق واسع بين 2014 و2016 وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية وتفشي فيروس كورونا العام الماضي.

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