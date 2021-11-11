الهند تستضيف مؤتمراً إقليمياً حول أفغانستان

المصدر: (نيودلهي- د.ب.أ)

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دعا مؤتمر أمني إقليمي، استضافته الهند أمس، إلى التعاون الجماعي، لضمان عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب العالمي.

وحضر المؤتمر، الذي دعا إلى تنسيق استراتيجية مشتركة بشأن أفغانستان، ممثلون عن روسيا وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

كما تمت دعوة باكستان والصين لحضور المؤتمر، ولكنهما رفضتا. وقالت الصين إن السبب وراء عدم مشاركتها، هو وجود تضارب في جدول المواعيد، بينما ذكرت صحيفة «دون» الإخبارية الباكستانية، أن مستشار الأمن القومي الباكستاني، مؤيد يوسف، قرر عدم الحضور، واتهم الهند بأنها «من المخربين» في المنطقة.

ودعا إعلان دلهي بشأن أفغانستان، والذي صدر بعد اجتماع كبار مسؤولي الأمن القومي، إلى التعاون لمكافحة الراديكالية والتطرف والانفصالية، وتهريب المخدرات في المنطقة. كما أكد على الحاجة إلى وجود حكومة منفتحة وشاملة، ومُمَثَلة من جميع شرائح المجتمع، من أجل عملية مصالحة ناجحة في أفغانستان.

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