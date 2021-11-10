الفيضانات تغمر طرقات إقليم تشيناي الهندي.. فيديو

المصدر: البيان

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غمرت المياه الطرقات في إقليم تشيناي جنوبي الهند جراء فيضانات ناتجة عن هطول أمطار غزيرة.



لم تمنع المياه السكان من الحركة، حيث خاطر العشرات بحياتهم على الطرق المغمورة بعد هطول أمطار غزيرة.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في "حوادث متعلقة بالأمطار" في ولاية تاميل نادو الهندية، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

وكانت معظم الطرق الرئيسية في تشيناي عاصمة الولاية مغمورة بالمياه واقتلعت الأشجار، مما عطل حركة المروربحسب "يورونيوز".

وتسببت الفيضانات في تشيناي في مقتل أكثر من 250 شخصًا خلال هطول الأمطار قياسية في العام 2015.

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