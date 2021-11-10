آبي أحمد: مستعدون للعمل مع الأصدقاء

المصدر: (أديس أبابا - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، خلال خطاب له أمام حشد للتبرع لدعم الجيش الفيدرالي، أمس، إن «بلاده تواجه تجمعاً من الأعداء يحاولون تدميرها وسلب حرية شعبها». وأضاف أن «الترويج لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار ومغادرة السفارات والبعثات الأجنبية تهدف إلى إثارة حالة من الذعر». وذكر آبي أحمد أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بإحراز تقدم بالرغم من العقبات التي تواجهها.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال تغريدة له على حسابه في «تويتر»، أن «أديس أبابا على استعداد للعمل بشكل بناء مع الأصدقاء في مواجهة التحديات الماثلة وتحقيق الأهداف الإنمائية في رحلة الإصلاحات التي بدأت».

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان، قلق بلاده البالغ من تصعيد الصراع وخطر العنف بين الطوائف في إثيوبيا، مشجعاً جميع الأطراف على الانخراط في حوار بشأن وقف الأعمال العدائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز