الفيضانات تشلّ عاصمة البوسنة.. فيديو

المصدر: البيان

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أدت فيضانات مفاجئة تسببت فيها أمطار غزيرة يوم الجمعة الماضي إلى إغلاق عدد من الطرق المحلية والريفية حول العاصمة سراييفو، ووقف العمل في عدد من المدارس.

وقامت قوات الشرطة بإجلاء العشرات من منازلهم في ضاحية سراييفو الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من الجنوب الغربي للعاصمة، وفق "يورونيوز".

بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول ليلة الخميس واستمرت حتى أمس الأحد.

وأثارت الفيضانات مخاوف من تكرار فيضانات العام 2014، التي كانت تسببت في آثار مدمرة على ثلث السكان.

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