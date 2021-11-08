إثيوبيا.. مسيرات معارضة لجبهة «تيغراي»

المصدر: (أديس أبابا - وكالات)

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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده قادرة على مواجهة التحديات، مشدداً الالتزام بما وصفه بـ«أساس متين» للأجيال القادمة، وذلك بعد خروج مسيرات احتجاجية أمس في أديس أبابا ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعة «أونق شني».

وقال آبي أحمد في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «عندما نقف معاً، يمكننا التغلب على أي شيء، نحن نقف على أكتاف أسلافنا الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجلنا، واليوم نحن ملتزمون بإرساء أساس متين للأجيال القادمة».

في الأثناء خرجت في أديس أبابا، صباح أمس، مسيرات احتجاجية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعة «أونق شني».

وأكد المشاركون في المسيرات استنكارهم للدعاية الإعلامية التي وصفوها بالمضللة والمجانية للحقائق على الأرض، مشيرين إلى أن إثيوبيا لا تزال صامدة، وأنهم سيدافعون بكل ما يملكون لاستعادة الأمن والسلام.

كما أعرب المتظاهرون عن دعمهم لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الأمن الأخرى التي تحافظ على سيادة البلاد. وكان المجلس المشترك المكوّن من 12 حزباً سياسياً، قد تعهد بتقديم الدعم الكامل للحكومة للقضاء على جبهة تحرير تيغراي وجماعة «أونق شني»، المصنفتين «إرهابية» من قبل البرلمان الإثيوبي.

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