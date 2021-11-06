توقيف رجل في إيرلندا هدد نائبة بريطانية بالقتل

المصدر: ا ف ب

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أعلنت الشرطة الإيرلندية اليوم السبت توقيف رجل يبلغ 41 عاما هدد وفق تقارير إعلامية نائبة بريطانية بالقتل بعد أيام من مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس.

وأكدت الشرطة الإيرلندية لوكالة فرانس برس أن عناصر من مركز دوغلاس في ضواحي كورك جنوب البلاد "فتشوا صباح السبت 6 نوفمبر 2021 منزلا سكنيا".

وأوضحت أنه "تم خلال التفتيش ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية واعتقال رجل يبلغ 41 عاما للاشتباه في توجيهه تهديدات ضد شخص خارج الولاية القضائية".

وبحسب صحيفة "آيرش تايمز"، فإن الرجل "بريطاني الجنسية" ومتهم "بتوجيه تهديدات بالقتل ضد نائبة عن حزب العمال" في بلاده.

وأضافت الصحيفة أن "الشرطة البريطانية أبلغت الشرطة، ووقعت الحادثة بعد أن اتصل شخص بالنائبة وهددها بالقتل في 18 أكتوبر" بعد ثلاثة أيام من مقتل ديفيد أميس.

تعرض النائب من حزب المحافظين البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال للطعن في 15 أكتوبر أثناء حديثه إلى ناخبيه في كنيسة شرق لندن.

وخلفت الحادثة صدمة في المملكة المتحدة ذكرت باغتيال النائب العمالي جو كوكس في يونيو 2016 على يد متطرف يميني.

واتهم علي حربي علي البالغ 25 عاما باغتيال ديفيد أميس الذي تعتبره الشرطة عملا إرهابيا، وسيحاكم في مارس.

وأوضحت الشرطة الإيرلندية أن الرجل الذي اعتقل صباح السبت في دوغلاس "محتجز حاليا للاستجواب" في مركز شرطة كورك.

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