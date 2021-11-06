فايزر: الدواء المضاد لفيروس كورونا يقي بنسبة 89٪ في منع دخول المستشفى والوفاة

المصدر: واشنطن-أ.ف.ب

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أعلنت شركة «فايزر» أمس أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لمعالجة مرضى «كوفيد19» تظهر أنها عالية الفعالية. والدواء هو الثاني من نوعه بعد الحبوب التي أنتجتها شركة «ميرك».

ونجح الدواء الذي أطلق عليه «باكسلوفيد» بـ89 في المئة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات، أو وفاة العديد من البالغين المصابين بـ«كوفيد19» والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

وقالت الشركة التي تسوق أحد اللقاحات الرئيسة ضد «كوفيد19» إنها تعتزم تقديم هذه النتائج «في أقرب وقت ممكن» إلى إدارة الأغذية والأدوية للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.

وصرح المدير التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا لشبكة «سي إن إن» أنه يأمل في أن يستحصل على الإذن «قبل عيد الشكر» في 25 نوفمبر الجاري.

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