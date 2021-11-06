العالم في صور

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ناشطون بيئيون يتظاهرون في غلاسكو تزامناً مع قمة المناخ المنعقدة في المدينة الاسكتلندية. (أ.ب )

طلبة بأحد المدارس الابتدائية في بغداد في أول يوم من العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية فرضها فيروس كورونا. (رويترز)

دورية للقوات الأمريكية بالقرب من حقول النفط في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا . (أ. ف. ب)

محطات الوقود في باكستان تشهد ضغطاً قبيل سريان التعرفة الجديدة الخميس الماضي. (إي.بي.إيه)

أعضاء من مجموعة التحالف من أجل الدفاع عن المهاجرين خلال فعالية تضامنية في تيخوانا المكسيكية. ( إي.بي.إيه)

مدنيون يقفون بموقع تحطم طائرة شحن بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار جوبا في جنوب السودان. (رويترز )

كاسحة ثلوج تعمل على عودة انسابية الحركة على طريق بمدينة كانتابريا الإسبانية. (إي.بي.إيه)

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