منح اليابان جائزة تهكّمية في قمة التغيّر المناخي

المصدر: البيان

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منحت منظمة دولية غير حكومية تعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري اليابان يوم الثلاثاء الماض جائزة أحفورة اليوم.

تمنح شبكة العمل المناخي الجائزة لدولة تعتقد أنها بطيئة في مكافحة تغير المناخ.

منحت شبكة العمل المناخي الجائزة لليابان في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو COP26، التي عقدت في غلاسكو، اسكتلندا.

تم اختيار اليابان كمتلقي للجائزة حيث تعتقد الشبكة أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة COP26 يوم الثلاثاء احتوى على عناصر تؤدي إلى تعزيز توليد الطاقة الحرارية، وهو مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

في الخطاب، تعهد كيشيدا بدعم اليابان للدول النامية في آسيا التي تعزز توليد الطاقة باستخدام الأمونيا والهيدروجين، والتي يعتقد أنها فعالة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما لم تذكر ما إذا كانت اليابان ستنهي توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، وفق ما نقلت وكالة "جي. جي برس".

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