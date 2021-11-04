بوتين: شبه جزيرة القرم باتت مرتبطة بروسيا إلى الأبد

المصدر: د ب ا

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلاده إلى الوحدة خلال زيارة لشبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود.

وقال بوتين /69 عاما/ اليوم الخميس في حفل أقيم في سيفاستوبول إن القرم مشبعة بـ "دماء الجنود الروس"، مضيفا أن زيارته ستثبت للمجتمع الدولي أن شبه جزيرة القرم "باتت الآن مرتبطة بروسيا إلى الأبد".

وتواصل أوكرانيا المطالبة باستعادة شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب هذه الخطوة.

كما أحيا بوتين ذكرى ضحايا الحرب الأهلية التي نشبت قبل 100 عام.

وذكر بوتين أن القرم تقف "كرمز للحقيقة التاريخية والعدالة".

وتتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شبه الجزيرة، وقبل كل شيء، تمارس ضغوطا على مجموعة تتار القرم العرقية.

وقال دميتري أورشكين خبير العلوم السياسة الروسي البارز إنه على الرغم من الحماس الشعبي للضم في عام 2014، إلا أن المزاج في شبه جزيرة القرم قد فتر وينتظر سكانها أن يعالج بوتين مشاكلها العديدة، وخاصة مكافحة الفقر.

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