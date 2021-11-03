الولايات المتحدة تؤكد قدرتها على الدفاع عن تايوان

المصدر: أ ف ب

قال رئيس أركان الجيوش الأمريكية مارك ميلي الأربعاء إن الجيش الأمريكي لديه القدرة "بالتأكيد" على الدفاع عن تايوان من هجوم صيني، إذا طلب منها ذلك.

وأضاف ميلي أنه لا يتوقع أن تنفذ الصين عملا عسكريا ضد الجزيرة في الأشهر الـ24 المقبلة، لكن عندما سئل في منتدى آسبن الأمني عما إذا كان بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الدفاع عنها أجاب "لدينا القدرة بالتأكيد. ليس هناك أدنى شك في ذلك".

وأوضح ميلي أن الولايات المتحدة تحافظ على سياسة "استراتيجية الغموض" بشأن موقفها من حماية تايوان، وأن قرار ما إذا كانت ستتدخل إذا سعت الصين للسيطرة على الجزيرة أم لا سيكون رئاسيا.

وقال "لدينا بالتأكيد القدرة على القيام بكل أنواع الامور في كل أنحاء العالم، بما يشمل ذلك إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أنه لا يتوقع أن تقوم بكين التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة، بأي تحركات ضد الجزيرة في المستقبل القريب.

وأضاف ميلي "ورغم ذلك، فإن الصينيين يقومون بشكل واضح ولا لبس فيه ببناء القدرة على توفير هذه الخيارات للقيادة الوطنية إذا اختاروا ذلك في مرحلة ما في المستقبل".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الخلافات بين الصين وتايوان يجب أن تحل سلميا على أساس إرادة الشعب من الجانبين. وقال "نحن مهتمون فقط بنتيجة سلمية".

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