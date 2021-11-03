تحطم طائرة روسية تقل سبعة أشخاص في سيبيريا

المصدر: ا ف ب

تحطمت طائرة نقل روسية الأربعاء على متنها سبعة أشخاص لدى هبوطها في سيبيريا قبل أن تحترق، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، دون أن تكشف عن الخسائر البشرية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية عبر قناتها في تطبيق تلغرام إن الطائرة وهي من طراز أنتونوف أن-12 "اختفت عن الرادار" أثناء مرحلة الهبوط بالقرب من مدينة إيركوتسك السيبيرية.

واشارت المعلومات الأولية إلى أن الطائرة أقلعت من مدينة ياكوتسك، شرقي روسيا، وعلى متنها سبعة أشخاص بينهم الطيارون، بحسب المصدر نفسه.

واضافت الوزارة أن النيران اشتعلت في الطائرة وتم إرسال عدد من فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، دون توضيح الأسباب التي ادت إلى الحادث في الوقت الراهن.

كما لم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث هبوطا اضطراريا أو خروجًا عن المدرج أو ما إذا كانت الطائرة قد سقطت وهي في الجو.

تم انتاج طائرات "أنتونوف" خلال الحقبة السوفياتية، وتستخدم أساسًا في نقل البضائع المدنية أو الجنود والمعدات العسكرية.

تعد حوادث الطيران، وأغلبها يتعلق بالطائرات العسكرية، شائعة في روسيا وعادة ما تكون ناجمة عن عطل أو خطأ بشري.

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