مستشار النمسا: التغلب على أزمة التغير المناخي مهمة عالمية

المصدر: وام

اعتبر المستشار ألكسندر شالينبرج، رئيس وزراء النمسا، أن التزام أوروبا بتمويل إجراءات حماية المناخ، يُظهر أن التغلب على أزمة التغير المناخي هي مهمة عالمية، مؤكدا انه ينبغي النظر إلى تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ على أنها عملية لا تنتهي بعد غلاسكو."

جاء تصريح المستشار شالينبرج أثناء مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ بالعاصمة الاسكتلندية غلاسكو، حيث دعا الدول إلى أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي، الذي حدد أهدافه المناخية وثبتّها بشكل قانوني.

وحثّ رئيس وزراء النمسا جميع الدول على تقديم خططها لمكافحة التغير المناخي، مشيرا إلى صعوبة مهمة حماية المناخ.

وانتقد المستشار شالينبرج، ما وصفه بـ "انشغال أوروبا بنفسها" عن هذا الملف الهام، وأكد أن مكافحة التغير المناخي مهمة عالمية يتعين توضيحها، و تستلزم تكاتف البشرية .

ولفت المستشار شالينبرج إلى أهمية دور القطاع الخاص في مكافحة أزمة التغير المناخي بقدراته الابتكارية، داعيا إلى ضرورة إعطاء الجانب المتعلق بالقطاع الخاص مزيدًا من التركيز.

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