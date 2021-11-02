طلباً للسعادة.. زعماء قمة الـ 20 يلقون عملات معدنية في نافورة تريفي (فيديو)

المصدر: البيان

ألقى زعماء مجموعة العشرين عملات معدنية في نافورة تريفي في روما أول أمس الأحد، طلبا للسعادة وتحقيق الأماني، في تقليد لزوار العاصمة الإيطالية يعود لمئات السنين.

وتقول الأسطورة أنك لو ألقيت قطعة عملة معدنية باليد اليمنى من فوق الكتف الأيسر في النافورة فإنك ستعود إلى روما. لكن معظم الزعماء، الذين شاركوا في صورة جماعية على هامش قمة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية، ألقوا العملة المعدنية من فوق الكتف الأيمن.

ووقف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي يعيش في روما، ساكنا بينما لم يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحدث، وفق "يورونيوز".

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر "يقول التقليد إن إلقاء عملة معدنية في نافورة تريفي يضمن عودة الشخص إلى روما. لكن ما يدور في ذهني هو حاجة العالم للعودة إلى ما كان عليه قبل كوفيد-19".

ويلقي السياح نحو مليون يورو (1.16 دولار) من العملات المعدنية سنويا في هذه النافورة. وتخصص كلها لمشاريع خيرية تساعد الفقراء في المدينة.

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