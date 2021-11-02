رئيس وزراء رومانيا المكلّف يتنازل عن حقه في تشكيل الحكومة

المصدر: د ب أ

يعتزم رئيس الوزراء الروماني المكلف نيكولاي سيوكا التخلي عن مهمته لتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن أخفق في جمع الأغلبية اللازمة قبل التصويت في البرلمان المقرر بعد غد الأربعاء ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن سيوكا أبلغ حزبه الليبرالي الحاكم بنيته خلال اجتماع مساء أمس الاثنين. وتسمح هذه الخطوة للرئيس كلاوس يوهانس بإعادة ترشيحه مرة أخرى، وليحظى بعشرة أيام أخرى لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم، أو لترشيح شخص آخر لمنصب رئيس الوزراء، وفقا لريريس بوجدان، نائب زعيم الحزب الليبرالي.

وقال سيوكا للصحفيين قبل اجتماع الحزب "إن الحزب الليبرالي سيحظى بفرص أكبر إذا ما تم استئناف المفاوضات".

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