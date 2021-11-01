إصابة 17 شخصا في هجوم بطوكيو

المصدر: وكالات

أصيب 17 شخصا على الأقل، جراء هجوم بسلاح أبيض، وإحراق متعمد، في محطة لقطار الأنفاق في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوقفت السلطات اليابانية شخصا يشتبه في أنه هاجم الأحد ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا فيه، على ما ما أوردت وسائل إعلام محلية أشارت إلى إصابة 17 شخصا، جروح أحدهم خطرة.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء عن إصابة 15 شخصا، فيما قال تلفزيون "ان اتش كاي" العام إن الهجوم خلف 17 مصابا أحدهم يبلغ ستين عاما وجروحه بالغة.

وأظهر مقطع فيديو صُور داخل القطار ونُشر على تويتر ركابا مذعورين يركضون في القطار فرارا من ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من العربات.

وجاء في مقطع فيديو آخر تم تداوله على تويتر ركابا يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى محطات ضواحي طوكيو الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية أن المهاجم المفترض الذي يُعتقد أنه في العشرينات من عمره، هاجم أشخاصا بسكين وأضرم نارا بعدما سكب مادة لم تحدد بعد في القطار، وقد أوقف بتهمة محاولة القتل.

وبحسب وكالة كيودو، قال المشتبه فيه للمحققين إنه "أراد قتل أناس وان يحكم عليه بالإعدام"، كما أخبرهم أنه سكب الوقود وأشعله بقداحة في القطار.

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