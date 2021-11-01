بايدن يأمل تمرير خطته الاستثمارية في نهاية الأسبوع المقبل

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، في روما عن أمله في أن يقر الكونغرس مشروعه الاستثماري الضخم "بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وأوضح بايدن في مؤتمر صحافي بعد ختام قمة مجموعة العشرين "باذن الله ستقر الخطة بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وتشمل الخطة استثماراً بـ 550 مليار دولار لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2030 بما يتراوح بين 50 و52% مقارنة مع مستوياتها في 2005.

واعتبر بايدن قبل أيام أن الخطة "إطار سيوفر ملايين الوظائف ويعزز الاقتصاد ويشكل استثماراً في أمتنا وشعبنا".

وخفضت قيمة الخطة التي تشمل إجراءات اجتماعية وبيئية إلى النصف إلى 1750 مليار دولار.

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