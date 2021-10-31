الأمم المتحدة: 2015-2021 أكثر 7 سنوات حراً تسجل حتى الآن

المصدر: ا ف ب

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "الأحد" أن السنوات السبع الممتدة بين 2015 و2021 هي على الأرجح أكثر الأعوام حراً تسجل حتى الآن معتبرة أن المناخ العالمي "دخل في المجهول".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان أن هذا التقرير السنوي حول وضع المناخ "يكشف أن كوكب الأرض يتحول امام أعيننا. من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال يؤدي ذوبان الكتل الجليدية والظواهر المناخية القصوى في كل أرجاء الأرض إلى تضرر أنظمة بيئية وشعوب".

ورأى غويتيريش أن مؤتمر المناخ كوب26 الذي افتتح "الأحد" في غلاسكو يجب أن يشكل "منعطفا حاسما للبشرية والكوكب".

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، ارتفع متوسط الحرارة حوالى 1,09 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

وتجاوز ارتفاع متوسط الحرارة في السنوات العشرين الأخيرة (2002-2021)، للمرة الأولى عتبة +1 درجة مئوية الرمزية.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز