الرئيس الصيني يدعو إلى تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات

المصدر: د ب ا

طالب الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت بضرورة بذل الجهود من أجل تعليق العمل بنظم حماية براءات الاختراع الخاصة باللقاحات وذلك خلال مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس الصيني عبر رابط فيديو خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى المنعقدة في روما اليوم إنه يتعين على منظمة التجارة العالمية اتخاذ قرار قريبا بتعزيز نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.

وتخطط منظمة التجارة العالمية لمناقشة الاقتراح مجددا في نوفمبر.

ومع ذلك، تشير منظمات التنمية إلى أن ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هم المعارضون الرئيسيون، بينما تدعم جنوب إفريقيا والهند ودول أخرى الاقتراح.

وتدفع الحكومة الألمانية بأن تعليق براءات الاختراع يمكن أن يبطئ رغبة الشركات في الابتكار.

وذكر الرئيس شي أن الصين قدمت بالفعل 6ر1 مليار جرعة لقاح لأكثر من 100 دولة ومن المتوقع أن يصل عدد اللقاحات إلى ملياري جرعة هذا العام.

وتنتج الصين لقاحات بالاشتراك مع 16 دولة. ودعا شي إلى الاعتراف المتبادل باللقاحات. وأضاف أن الدول النامية يجب أن تتلقى أيضا مساعدات مالية لشراء جرعات اللقاح، من بين أمور أخرى.

ولم يحضر شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة روما بصورة شخصية بسبب جائحة كورونا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز