ميركل ترفض المشاركة في تحليل أسباب هزيمة تحالفها في الانتخابات

المصدر: د ب ا

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها لا تعتزم المشاركة في تحليل الأسباب وراء سقوط تحالفها المسيحي وتسجيله أسوأ نتيجة تاريخية له في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر سبتمبر الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، قالت ميركل:" بوصفي شخصا سيغادر السياسة الحالية، فإنني لن انخرط في هذه النقاشات"، مشيرة إلى أنه ليس "من المنوط بي" تحليل أسباب الهزيمة.

وأضافت ميركل أن مستقبل التحالف المسيحي سيتم تحديده حاليا عن يد آخرين.

وأقرت ميركل بأنه كان من الواضح قبل يوم الانتخابات أن نجاح الائتلاف الذي يقوده التحالف المسيحي في الحصول على أغلبية ليس أمرا تلقائيا "وبالمناسبة لم يكن هذا أمرا تلقائيا أبدا حتى في معاركي الانتخابية الأربع".

يذكر أن رؤساء دوائر الحزب المسيحي سيجرون مشاورات اليوم السبت حول وضع بداية جديدة للحزب بعد الهزيمة في الانتخابات كما سيمهدون الطريق نحو انتخابات جديدة لقيادة الحزب.

وذكرت ميركل أن السنوات الطويلة التي قضتها على رأس الحكومة الألمانية كانت مليئة بالتحديات لأسباب منها ضرورة الاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم للأزمات " وأستطيع أن اقول بشعور جيد إن من الصواب أن شخصا آخر سيتولى الأمر الآن".

وقالت ميركل إنها ستظل تحتفظ بالأعوام الستة عشر التي قضتها كمستشارة في ذاكرتها باعتبارها الفترة التي انشغلت بها " والآن سأنظر في أن يتبع ذلك بعض الأشياء التي لم تسنح لي كمستشارة إلا قليلا جدا، ربما كان ذلك السفر أو القراءة أو ربما ببساطة أن يكون لدي وقت فراغ لا أضع في حسابي خلاله أن طارئا جذريا يمكن أن يعاود الحدوث في العشرين دقيقة القادمة، وأنا أتطلع إلى هذا".

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