"ثمرة الفاكهة المتفجِّرة" خدعت طفلَيْن وقتلتهما وهما يلعبان

المصدر: وكالات

في ثالث حادث مأساوي خلال أيام أكد مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، قتلت طفلين على الأقل في قرية "الجمعة"، بعد أن أُعطيت لهما وهما يلعبان.

وقال متحدث باسم الشرطة على "تويتر" إن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا؛ وهو ما أسفر عن مقتل صبي عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعاني إعاقة.

وهذا الانفجار هو الثالث في البلاد في غضون أسبوع.

وانفجرت قنبلة في حافلة "الاثنين"، وتسببت في مقتل شخصين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم "السبت" الماضي، وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار المطعم، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار "الجمعة".

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