العالم في صور

جانب من حفل افتتاح منتدى المبادرة الخضراء السعودية حيث تهدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060 | أ.ف.ب

ازدحام مروري شديد في بيروت جراء إغلاق سائقي مركبات الأجرة الشوارع احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين | إي.بي.إيه

حركة كثيفة في مطار الكويت عقب استئناف الرحلات بشكل كامل | إي.بي.إيه

دخان يتصاعد من سفينة الشحن «زيم كينغستون » المشتعلة قبالة سواحل كندا | أ.ف.ب

أمريكي يحاول إصلاح مظلته في أحد شوارع نيويورك بعد إعلان الولاية الطوارئ جراء عاصفة قوية | أ. ف

عامل خلال عملية تعقيم محطة سكة الحديد بموسكو في خطوة لوقف انتشار فيروس «كورونا» | إي.بي.إيه

إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الأوغندية كمبالا عقب تفجيرين إرهابيين | أ.ف.ب

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز