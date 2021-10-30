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إكسبو 2020 دبي اليوم

العالم في صور

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جانب من حفل افتتاح منتدى المبادرة الخضراء السعودية حيث تهدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060 | أ.ف.ب

 

ازدحام مروري شديد في بيروت جراء إغلاق سائقي مركبات الأجرة الشوارع احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين | إي.بي.إيه

 

 

حركة كثيفة في مطار الكويت عقب استئناف الرحلات بشكل كامل | إي.بي.إيه

 

 

دخان يتصاعد من سفينة الشحن «زيم كينغستون » المشتعلة قبالة سواحل كندا | أ.ف.ب

 

 

أمريكي يحاول إصلاح مظلته في أحد شوارع نيويورك بعد إعلان الولاية الطوارئ جراء عاصفة قوية | أ. ف

 

 

عامل خلال عملية تعقيم محطة سكة الحديد بموسكو في خطوة لوقف انتشار فيروس «كورونا» | إي.بي.إيه

 

 

إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الأوغندية كمبالا عقب تفجيرين إرهابيين | أ.ف.ب

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