البابا فرنسيس يهدي وثيقة الأخوة الإنسانية لبايدن

المصدر: البيان

أهدى البابا فرنسيس، اليوم "الجمعة"، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، في أبوظبي فبراير 2019.

وعلق المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، على اللقاء الذي جمع بين البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يمثل فرصة حقيقة لتنسيق الجهود بين القادة الدينيين والسياسيين من أجل تعزيز "الأخوة الإنسانية"والمساعدة في تقديم الأفضل للعالم.

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية خلال تدوينه له عبر صفحتيه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" أن الأحداث الإنسانية والمشكلات التي تهدد مستقبل البشرية مثلت المحور الأهم في لقاء القمة الذي جمع بين بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، مشيراً إلى أن بابا الفاتيكان أهدي الرئيس الأمريكي جو بايدن نسخة من "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أوائل فبراير عام 2019، والتي تعد أهم وثيقة انسانية في العصر الحديث.

وكان قداسة البابا فرنسيس، قد استقبل اليوم "الجمعة" بحاضرة الفاتيكان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول لقاء يجمعهما منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر بايدن تدوينة على توتير قدم فيها الشكر للبابا فرنسيس على جهوده في الدفاع عن حقوق المحتاجين والفقراء، الذين يعانون من الصراعات والجوع والاضطهاد، مشيدا بجهود قداسته في التوعية بمخاطر التغيير المناخي وجائحة كورونا.

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