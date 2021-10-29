مجموعة العشرين تدعو لتحرك فوري لخفض درجة الأرض

المصدر: روما - د.ب.أ

تعتزم مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم الدعوة خلال قمتها المقررة في روما مطلع الأسبوع المقبل إلى «تحرك فوري» لخفض الارتفاع في درجة حرارة الأرض إلى 5. 1 درجة مئوية فقط.

ولكن لم تتوصل الوفود المشاركة في الإعداد للقمة إلى اتفاق بشأن ما إذا كانت القمة ستلتزم أيضاً بهدف مشترك بشأن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية أو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050 بحسب مسودة البيان النهائي للقمة.

يذكر أن الدول العشرين الأعضاء في المجموعة مسؤولة معاً عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

وتعترف المجموعة بأن تأثيرات التغير المناخي ستكون أقل كثيراً إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 5. 1 درجة وليس بمقدار درجتين وأنه «يجب القيام بتحرك فوري لكي يظل الوصول إلى الزيادة بمقدار 5. 1 درجة فقط ممكناً».

وتضيف مسودة البيان: «نحن ندرك الأهمية الكبيرة للوصول إلى صفر انبعاثات غازات مسببة للاحتباس الحراري أو درجة الحياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050» حيث تم وضع تاريخ 2050 بين قوسين.

وقال نشطاء البيئة الذين نظروا في الاقتراح إنهم أصيبوا بخيبة أمل، ووصفوه بأنه غامض للغاية. قال جان كوالزيج، خبير المناخ في منظمة أوكسفام، إن قادة مجموعة العشرين بحاجة إلى استخدام الوثيقة لإصدار إنذار حول المخاطر التي يواجهها العالم.

ووجهت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورزولا فون دير لاين، نداءً قوياً ببذل جهود لإنقاذ البيئة، واعتبرتها مسألة وجودية.

من جهة أخرى، حضرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها مع وزير ماليتها - وخليفها المفترض - أولاف شولتز للإشارة إلى أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بإيجاد حلٍ على الرغم من التغيير القادم للحكومة.

وتهدف دول مجموعة العشرين أيضاً إلى بذل «قصارى جهدها» لتجنب بناء قدرة جديدة لتوليد الطاقة بالفحم دون هوادة، لكن تشير إلى أن «الظروف الوطنية» سوف تؤخذ في الاعتبار.

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