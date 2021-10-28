بايدن يكشف عن الإطار الجديد لخطته التاريخية للإنفاق الاجتماعي

المصدر: ا ف ب

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن الإطار الجديد لخطته "التاريخية" للإنفاق الاجتماعي والبيئي وهو على "ثقة" بأن كل تيارات الحزب الديموقراطي ستدعمها، واضعا بذلك حدا لتوتر استمر أسابيع على ما أفاد مسؤولون في البيت الأبيض.

وقد خفضت قيمة خطة بايدن الجديدة حول الانفاق الاجتماعي بمقدار النصف إلى 1750 مليار دولار.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين طالبا عدم الكشف عن هويته "يرى الرئيس أن الإطار الجديد سيسمح له بالحصول على دعم 50 سيناتورا ديموقراطيا وسيحصل على موافقة مجس النواب" أيضا".

وقال مسؤول آخر إن مشروعي القانون اللذين يدفع بهما بايدن الأول حول البنى التحتية والثاني حول إجراءات الاجتماعية والبيئة، يشكلان "استثمارات تاريخية" مع أن قيمتهما خفضت بشكل كبير مقارنة مع الخطة الأصلية.

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