استطلاع: ماكرون سيفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

المصدر: د ب ا

أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، وأنه سوف يحصل على 23 % - 25 % من الأصوات.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "هاريس انتراكتيف" لصالح مجلة "تشالنجس" أن الناقد التلفزيوني اليميني المتطرف إريك زيمور سوف يأتي في المرتبة الثانية بالحصول على 17 % - 18 % من الأصوات، وسوف يتوقف هذا على من سيكون مرشح المحافظين.

وجاء في الاستطلاع الذي أوردت وكالة بلومبرج للأنباء نتائجه أن ماكرون سوف يهزم زيمور بالحصول على ما يتراوح بين 42% و58% من الأصوات حال إجراء جولة ثانية.

أما مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبن، فسوف تأتي في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى بـ16%.

ومن بين ثلاثة مرشحين محافظين محتملين، سوف يكون زافييه برتراند الأفضل في الجولة الأولى بـ14 % من الأصوات وكذلك في الجولة الثانية، حيث سوف يخسر 46 % - 45 % ضد ماكرون.

واستطلعت المجلة آراء 2497 من البالغين عبر الإنترنت على مدار يومي 22 - 25 تشرين أول/أكتوبر، بهامش خطأ 1 % - 3ر2 %.

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