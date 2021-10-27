استطلاع: ماكرون سيفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا
أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، وأنه سوف يحصل على 23 % - 25 % من الأصوات.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "هاريس انتراكتيف" لصالح مجلة "تشالنجس" أن الناقد التلفزيوني اليميني المتطرف إريك زيمور سوف يأتي في المرتبة الثانية بالحصول على 17 % - 18 % من الأصوات، وسوف يتوقف هذا على من سيكون مرشح المحافظين.
وجاء في الاستطلاع الذي أوردت وكالة بلومبرج للأنباء نتائجه أن ماكرون سوف يهزم زيمور بالحصول على ما يتراوح بين 42% و58% من الأصوات حال إجراء جولة ثانية.
أما مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبن، فسوف تأتي في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى بـ16%.
ومن بين ثلاثة مرشحين محافظين محتملين، سوف يكون زافييه برتراند الأفضل في الجولة الأولى بـ14 % من الأصوات وكذلك في الجولة الثانية، حيث سوف يخسر 46 % - 45 % ضد ماكرون.
واستطلعت المجلة آراء 2497 من البالغين عبر الإنترنت على مدار يومي 22 - 25 تشرين أول/أكتوبر، بهامش خطأ 1 % - 3ر2 %.