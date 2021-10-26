تحذيرات أممية انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان

المصدر: عواصم - وكالات

حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن عدداً كبيراً من الأفغان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا الشتاء.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن أكثر من 22 مليون أفغاني سيعانون من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» هذا الشتاء، محذراً من أن البلد غير المستقر بالفعل يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف «هذا الشتاء، سيضطر ملايين الأفغان إلى الاختيار بين الهجرة والمجاعة ما لم نتمكن من زيادة مساعدتنا المنقذة للحياة».

على صعيد آخر، أبلغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس الثلاثاء أن أوساط المخابرات الأمريكية تُقدر أن تنظيم داعش في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أقرب تقدير وأن لديه النية للقيام بذلك.

وقال كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إنه لم «يتحدد» بعد ما إذا كانت حركة طالبان، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس.

وأضاف «تقدر أوساط المخابرات حالياً أن كلاً من تنظيم داعش - ولاية خراسان في أفغانستان والقاعدة لديه النية للقيام بعمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حالياً القدرة على القيام بذلك».

وقال «يمكننا أن نرى تنظيم داعش - ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و 12 شهراً» مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة «عاماً أو عامين».



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