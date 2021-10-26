انتخاب شوكت ميرضيايف رئيساً لجمهورية أوزبكستان للمرة الثانية على التوالي

المصدر: البيان

أعلنت المفوضية المركزية للانتخابات في جمهورية أوزبكستان الصديقة فوز فخامة شوكت ميرضيايف في الانتخابات الرئاسية بغالبية وصلت إلى 80.1% من الأصوات الانتخابية، وإعادة اختياره للمرة الثانية على التوالي رئيساً لجمهورية أوزبكستان التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة في قارة آسيا في ضوء تنامي علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وكان أكثر من 16.21 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في أوزبكستان يوم الأحد الماضي، وجرت برقابة دولية واسعة شاركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وفد من لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، والذي شارك بصفة مراقب دولي.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 80.4 بالمئة، من إجمالي الناخبين المسجلين من بين سكان أوزبكستان البالغ تعدادهم 35 مليون نسمة، فيما جاءت نتيجة الانتخابات معبرة عن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس ميرضيايف في ضوء الإنجازات المتحققة خلال ولايته الأولى على مدار السنوات الخمس الماضية.

يُذكر أن أوزبكستان شهدت تقدماً لافتاً في المجالات الخمس التي ركزت عليها استراتيجية التطوير التي تم تنفيذها بقيادة الرئيس شوكت ميرضيايف خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، وشملت العديد من المجالات القانونية والاقتصادية، حيث حقق اقتصاد أوزبكستان خلال تلك الفترة نمواً بلغت نسبته 34% بينما تضاعفت الصادرات بنسبة 150% وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بمقدار ثلاثة أضعاف، فيما وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 60 مليار دولار أمريكي، وزادت معدلات الرواتب الشهرية بمقدار 2.2 مرة، فيما حقق القطاع الصناعي توسعا لافتاً، علاوة على النمو الكبير في أعداد الشركات والمؤسسات التي وفرت آلاف فرص العمل، مع زيادة مستوى التركيز على قطاعات مجتمعية أساسية شملت: التعليم والرعاية الصحية والثقافة والفنون والرياضة وغيرها.

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