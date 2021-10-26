استطلاع: ميركل لا تزال الشخصية السياسية التي تحظى بأكبر ثقة عند الألمان

المصدر: د ب ا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت في العاصمة برلين اليوم الثلاثاء أن المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل لا تزال هي الشخصية السياسية التي تحظى بأكبر قدر من الثقة عند الألمان.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لقياس الرأي فإن ميركل جاءت في المرتبة الأولى في الشخصيات محل الثقة لدى المواطنين بـ60 نقطة، وإن كانت هذه القيمة تراجعت بمقدار خمس نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي تم إجراؤه في سبتمبر الماضي قبل الانتخابات البرلمانية الاتحادية.

وجاء في المرتبة الثانية مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس بـ 53 نقطة (بتراجع بمقدار نقطة).

وتقاسم المرتبة الثانية كل من رئيس حزب الخضر روبرت هابيك بـ46 نقطة بزيادة بمقدار نقطة ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر بنفس القيمة لكن بتراجع بمقدار سبع نقاط.

وحل في المرتبة الرابعة رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر الذي حصل على 43 نقطة بزيادة هي الأعلى بمقدار تسع نقاط.

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