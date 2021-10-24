زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب تايوان

المصدر: وكالات

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات شمال شرق تايوان الأحد، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6,2 درجات وقد أفاد سكان عن شعورهم بهزة قوية في العاصمة تايبيه.

وتتبع مكتب الأرصاد الجوية المركزي مركز الزلزال إلى منطقة ييلان في شمال شرق البلاد، وقال إنه ضرب على عمق 67 كيلومترا عند الساعة 13,11 (05,11 بتوقيت غرينتش).

وقال مراسل في وكالة فرانس برس في تايبيه إن الهزة استمرت حوالى 10 ثوان وشعر بها كأنها الأقوى هذا العام.

وتتعرّض تايوان للزلازل بشكل منتظم إذ تقع الجزيرة قرب تقاطع صفيحتين تكتونيتين. وقد تكون الزلازل بهذه القوة قاتلة.

في العام 2018، ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مدينة هوالين، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين.

وفي سبتمبر 1999، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجات في مقتل نحو 2400 شخص في أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ الجزيرة.

وفي ديسمبر 2020، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات منطقة ييلان دون الإبلاغ عن أضرار ضخمة أو إصابات.

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