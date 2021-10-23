ميركل في آخر قمة أوروبية لها: أترك الاتحاد في وضع يدعو للقلق

المصدر: بروكسل-أ.ف.ب

أطلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، تحذيراً لأوروبا، مبدية قلقها حيال قدرة القارة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وعلى صعيد الهجرة، خلال القمة الـ107 الأخيرة التي تحضرها قبل انسحابها من الحياة السياسية في ختام عهد استمر 16 عاماً. وقالت ميركل: «أترك الآن هذا الاتحاد الأوروبي بصفتي مستشارة في وضع يدعو إلى القلق».

وتابعت ميركل «تخطينا الكثير من الأزمات من خلال الاحترام والجهود المبذولة لإيجاد حلول مشتركة، لكننا أمام سلسلة من المشكلات التي لم تلقَ حلاً».

وفي ما يتعلق بدولة القانون ولا سيما استقلالية القضاء وحرية وسائل الإعلام، وهو موضوع توجه فيه أصابع الاتهام حالياً إلى بولندا، تمنت المستشارة مرة جديدة قيام نقاش أكثر هدوءاً، داعية إلى المزيد من التفهّم لتاريخ هذا البلد الشيوعي سابقاً. وقالت «علينا أن نحترم بعضنا البعض. أعتقد أن هذا مهم جداً».

وعلى صعيد الهجرة، رأت أن الاتحاد الأوروبي «لا يزال هشاً من الخارج» في وقت تُتهم بيلاروس بالسماح لمهاجرين بالمرور عبر حدودها سراً رداً على العقوبات الأوروبية.

وأعربت المستشارة عن قلقها على قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية ولا سيما في مجال التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. وقالت مبدية أسفها «أوروبا ليست القارة الأكثر ابتكاراً، وعلينا القيام بالكثير في هذا المجال»، معتبرة أن من سيخلفها سيواجه «ورشاً كبرى».

خطط حاسمة

وكرم القادة الأوروبيون المستشارة التي يثير انسحابها من الساحة الأوروبية مخاوف من حصول فراغ داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يواجه خططاً حاسمة لاستمراريته منها إعادة بناء الاقتصاد بعد «كوفيد19» والتغير المناخي وإثبات دوره الجيوسياسي بمواجهة الولايات المتحدة والصين.

وإلى إشادات نظرائها، تلقت ميركل إشادة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي شكرها باسم الشعب الأمريكي على «صداقتها وقيادتها». وقال في شريط فيديو «شعبك الألماني العزيز والعالم بأسره مدينان لك بالامتنان لبصيرتك طوال تلك السنوات المديدة».

في بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قمة للدول الـ27 «بدون ميركل أشبه بروما بدون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل» مضيفاً «أتمنى ألا تستائين من هذه الاحتفالية بمناسبة قمتك الأخيرة».

وأشاد رئيس الوزراء البلجيكي السابق بـ«حكمة» المستشارة التي سيفتقدها الأوروبيون «وخصوصاً في الفترات الحساسة». وصفق رؤساء الدول والحكومات وقوفاً لميركل تأييداً لكلمة شارل ميشال.

وأهدى القادة الأوروبيون ميركل عملاً للمصمم الفرنسي الهولندي الشاب ماكسيم دوتير على شكل مبنى المجلس الأوروبي الذي يستضيف اجتماعات القمة.

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