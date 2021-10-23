الملكة إليزابيث في مكتبها بعد ليلة بالمستشفى

المصدر: لندن- د.ب.أ

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن الملكة إليزابيث الثانية عادت إلى مكتبها للعمل بعد إقامتها ليلة في المستشفى، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وتقيم الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، والتي أمرها الأطباء بالراحة ونصحوها بإلغاء رحلة إلى إيرلندا الشمالية هذا الأسبوع، في منزلها في قلعة وندسور وقال قصر باكنغهام إنها في «حالة معنوية جيدة».

وقال جونسون خلال زيارة لمركز للقاحات في غرب لندن أمس: «أعتقد أن الجميع يرسلون للملكة أطيب التمنيات، وبالتأكيد من حكومتنا كذلك». وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» الليلة قبل الماضية أن الملكة تم عرضها على أطباء متخصصين في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاصة وسط لندن.

وقال ناطق باسم قصر باكنغهام إنه بعد تلقيها نصيحة طبية بالخضوع للراحة لبضعة أيام، توجهت الملكة للمستشفى الأربعاء الماضي لإجراء بعض الفحوصات الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور أول من أمس في وقت الغداء، وحالتها المعنوية جيدة.

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