العالم في صور

المصلون في الحرم المكي مصطفون جنباً إلى جنب مجدداً بعد إزالة ملصقات التباعد | أ.ب

حمم بركانية تضيء لابالما الإسبانية وتسبب ذعراً لسكان الجزيرة الذين دعتهم السلطات لأخذ الحيطة والحذر | إي.بي.إيه

كاسحة ثلوج تعمل على عودة انسياب الحركة في أحد شوارع كاليفورنيا، حيث تشهد الولاية الأمريكية موجة برد شديدة | أ.ب





فتيات أفغانيات يتلقين تعليمهن جلوسا على الأرض داخل خيمة في مدينة قندهار | إ ي ب ي إي

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية لتجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة من مكان لم تكشف عنه | أ.ف.ب

مسنة تتلقى جرعة لقاح ضد كورونا في مدينة بنغالور الهندية | أ.ف.ب

القوات السورية تنقل الحافلة المدمرة جراء اعتداء إرهابي في العاصمة دمشق | أ.ف.ب

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