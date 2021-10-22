الجرعة الثالثة من «فايزر وبايونتيك» فعالة بنسبة 95.6 %

المصدر: برلين-أ.ف.ب

أفادت دراسة أجراها مختبرا «فايزر وبايونتيك» ونشرت نتائجها أمس، بأن جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لـ«كوفيد19» فعالة بـ 95.6 % لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.

وجاء في بيان أن التجارب السريرية للجرعة الثالثة التي شملت «10 آلاف شخص تزيد أعمارهم على 16 عاماً» أظهرت فعالية بـ 95.6 % وسلامة عالية.

وقالت الشركتان إنها النتائج الأولى التي تظهر فعالية تجربة عشوائية على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد19». وأجريت هذه الدراسة فيما كانت «المتحورة دلتا هي المتحورة المهيمنة» في تلك الفترة، وكان متوسط سن المشاركين في التجربة نحو 53 عاماً.

وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا في بيان «تبين هذه النتائج، مرة جديدة، فعالية الجرعة الثالثة في جهودنا لحماية الناس من هذا المرض». وأضافت الشركتان أن هذه النتائج سترسل إلى الهيئات الناظمة «في أسرع وقت ممكن».

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