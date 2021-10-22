الهند تحتفي بمليار جرعة لقاح

المصدر: نيودلهي- وام

أعلنت الهند أمس، أنها أعطت الجرعة المليار من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وأشادت الحكومة بهذا الإنجاز.

وقالت الحكومة الهندية، إن حوالي ثلاثة أرباع مواطني هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل، ونحو 30 في المئة تلقوا اللقاح بالكامل.

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن شكره للعاملين في المجال الطبي، بينما وضعت إعلانات خاصة في محطات القطارات والمطارات، وأضيئت أبنية بألوان العلم الهندي، للاحتفال بهذا الإنجاز.

وهنأت منظمة الصحة العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الهند، في توفير اللقاحات لبرنامج «كوفاكس»، نيودلهي، على هذا الإنجاز.

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