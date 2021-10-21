مقتل 6 جنود نيجريين في كمين قرب الحدود مع بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

أعلن حاكم مقاطعة تيلابيري في غرب النيجر لوكالة فرانس برس مقتل ستّة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في كمين مسلّح استهدف موكباً لمسؤول محلّي أثناء مروره في هذه المنطقة الحدودية مع بوركينا فاسو.

وقال الحاكم تيجاني إبراهيم كاتييلا إنّ "المحافظ كان عائداً إلى بانكيلاري (عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه) عندما نصب له مسلّحون كميناً. لقد وقع ستّة قتلى وثلاثة جرحى في صفوف عناصر الحرس الوطني الذين كانوا يرافقونه".

وأضاف أنّ المحافظ نجا من الكمين "سليماً معافى".

وتقع مقاطعة بانكيلاري على الحدود مع بوركينا فاسو.

وهذا أول هجوم يستهدف موكباً لمسؤول نيجري في منطقة تيلابيري الواقعة في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتشهد هذه المنطقة منذ مطلع العام هجمات تشنّها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وتستهدف خصوصاً مدنيين.

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