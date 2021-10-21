مالطا تؤكد دعمها للمجلس العالمي للتسامح

المصدر: (فاليتا - وام)

أشاد الرئيس المالطي جورج فيلا بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكداً دعم بلاده المستمر للمجلس وتوجهاته الرامية لتعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وتأتي تصريحات فيلا خلال استقباله أمس، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان في العاصمة فاليتا. كما استقبل رئيس مجلس النواب المالطي أنجلو فروجيا، الجروان وبحثا سبل تعزيز التعاون،والاستعداد لملتقى التغير المناخي الذي يعمل الجانبان على تفعيله في المنظومة البرلمانية الدولية، كما التقى ، الجروان، وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو وأكدا على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين.

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