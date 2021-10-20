ملكة بريطانيا تلغي زيارة لإيرلندا الشمالية بناء على نصيحة الأطباء

المصدر: د ب ا

أعلن قصر بكنغهام اليوم الأربعاء إلغاء الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رحلة مقررة لإيرلندا الشمالية" وقبولها على مضض نصيحة طبية للراحة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وذكرت وكالة بي ايه ميديا أن الملكة / 95 عاما/ في حالة معنوية مرتفعة، ولكنها تشعر بخيبة الأمل لعدم تمكنها من القيام بالرحلة، التي كانت ستبدأ اليوم، وتستمر يومين.

وكان لدى الملكة برنامج مزدحم، وقد استضافت قمة الاستثمار الدولي في قلعة ويندسور أمس الثلاثاء، وبدت مبتهجة وهي تقوم بواجباتها الملكية.

وقال المتحدث باسم قصر بكنغهام "الملكة قبلت على مضض النصيحة الطبية بالراحة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف" جلالتها تتمتع بروح معنوية مرتفعة، وتشعر بخيبة الأمل لأنها لن تتمكن من زيارة إيرلندا الشمالية، حيث كانت ستقوم بسلسلة من المهام اليوم وغدا".

وتابع" الملكة ترسل خالص تمنياتها الطيبة لشعب إيرلندا الشمالية، وتتطلع لزيارتها في المستقبل".

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